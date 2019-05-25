سوشيال النجوم.. أحمد فهمي يسخر من أغنية راندا حافظ.. #ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال.. أحمد الفيشاوي طفلا مع المسحراتي سيد مكاوي

حرص عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، على نشر أنشطتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جمهورهم اللحظات التي يعيشونها، إضافة إلى كواليس أعمالهم الفنية، وكل ما هو جديد عن حياتهم.ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث التي عبر عنها الفنانون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة.