سوشيال النجوم.. أحمد فهمي يسخر من أغنية راندا حافظ.. #ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال.. أحمد الفيشاوي طفلا مع المسحراتي سيد مكاوي

حرص عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، على نشر أنشطتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جمهورهم اللحظات التي يعيشونها، إضافة إلى كواليس أعمالهم الفنية، وكل ما هو جديد عن حياتهم.
ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث التي عبر عنها الفنانون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة.
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ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث التي عبر عنها الفنانون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة.
أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب وليد سليمان
أحمد فهمي يسخر من أغنية راندا حافظ ساكتة عليه
أحمد الفيشاوي طفلًا مع المسحراتي سيد مكاوي
علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام بعد انفصالهما
عمرو يوسف يداعب أطفال اللاجئين
رانيا يوسف تلتقي زميلات الدراسة بعد 25عاما
#ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. ومغردون: عيسى هيقتل المشاهدين على آخر رمضان
رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال بسبب حلقة ماجي
ندى بسيوني تعلق على حلقة وليد سليمان بـ رامز في الشلال
بالعباءة السوداء .. ياسمينا العلواني في إطلالة رمضانية
رواد السوشيال ميديا يتوقعون شكل أمير كرارة عند تقديمه كلبش 30