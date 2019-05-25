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سوشيال النجوم.. أحمد فهمي يسخر من أغنية راندا حافظ.. #ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال.. أحمد الفيشاوي طفلا مع المسحراتي سيد مكاوي

السبت 25/مايو/2019 - 12:32 ص
سوشيال النجوم
سوشيال النجوم
سعيد فراج
حرص عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، على نشر أنشطتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جمهورهم اللحظات التي يعيشونها، إضافة إلى كواليس أعمالهم الفنية، وكل ما هو جديد عن حياتهم.

ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث التي عبر عنها الفنانون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة.

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أحمد فهمي يسخر من أغنية راندا حافظ ساكتة عليه

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#ولد_الغلابة يجتاح تويتر.. ومغردون: عيسى هيقتل المشاهدين على آخر رمضان

رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال بسبب حلقة ماجي

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