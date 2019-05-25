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برلمان

طلب إحاطة بشأن دور لجان حماية الطفل التابعة لـ القومي للطفولة

السبت 25/مايو/2019 - 02:21 ص
النائبة انيسة حسونة
النائبة انيسة حسونة عضو مجلس النواب
فريدة محمد
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن دور لجان حماية الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت النائبة، إنه رغم وجود لجان لحماية الطفل تابعة للقومي للطفولة والأمومة إلا أن دورها غير مفعل في الاكتشاف المبكر لكل المشكلات والأمراض المجتمعية التي تتعلق بالطفل.

وأوضحت حسونة، أن هناك انتشارا واضحا لعمالة الأطفال واستغلالهم في التسول في الشوارع في كثير من المحافظات، وذلك بالمخالفة للقانون دون تدخل من المجلس أو حتى محاولته دفع جهات بالدول للتدخل.

وأكدت أن غاب دور اللجان في معالجة ظواهر تضر بحق الطفل واستمتاعه بفترة الطفولة وتنشئته ليصبح مواطنًا صالحًا، متمثلة في التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وظاهرة أطفال الشوارع، مما يعد ضرورة لتخصيص ميزانية مستدامة للجان حماية الطفولة بالمحافظات للعمل على حل تلك المشكلات.

وأشارت إلى أنه لا توجد آليات واضحة لتلك اللجان في حماية أطفال الشارع المعرضين للتدخين والمخدرات مما أدى إلى زيادة الظواهر السلبية في المجتمع خاصة في الـ 4 سنوات الماضية.

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