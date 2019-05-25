شاروبيم: 160 ألف طن قمح تم توريدها لصوامع وشون الدقهلية

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، انتظام حركة توريد محصول القمح مشيرا إلى أنه تم استلام 160 ألفا و361 طنا بالصوامع والشون على مستوى المحافظة حتى مساء أمس الجمعة.



وشدد "شاروبيم"، فى بيان أمس، على "ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد"، مضيفا أنه لا بد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون، وأوضح أننا نستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل وفقا لمتوسط إنتاجية المساحة المزروعة.



ومن جهته أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.