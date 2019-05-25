تعرف على المنح الجديدة لأكاديمية البحث العلمي في القاهرة

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن منح للحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بشرط الحصول على 79 درجة في اختبار (TOEFL IBT) أو 6.5 درجة في اختبار IELTS)) أو الدرجة التي تطلبها الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيهما أعلى "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي".



وتتطلب المنحة العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على رأس العمل مدة لا تقل عن عامين في الخدمة من تاريخ الإعلان، ولا يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 112 لسنة 1959.



ولا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولابد من الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GRE في حالة طلب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وأوضحت الأكاديمية تفاصيل منحة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهر، بأن تكون الدراسة بحد أقصى عامين أو الحصول على الدرجة أيهما أقرب، وتقدم مصاريف الحصول على درجة اللغة و GMAT و GRE. "في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل نهائي"، ومصاريف كتب تصرف كل عام، ومصاريف دراسية تصرف للجامعة الأمريكية بالقاهرة.