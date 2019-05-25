الافتتاح قريبا.. الانتهاء من أعمال الوحدة الصحية بقرية أم قطف بالحسنة

تستعد مديرية الصحة بشمال سيناء، لاستلام وحدة ام قطف الصحية مركز الحسنة لافتتاحها قريبا ودخولها الخدمة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوكة ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.



واستلمت لجنة من إدارة التخطيط بمديرية الصحة برئاسة المهندس محمد سعيد نائب مدير التخطيط ، وعضوية شعبان عبدالله مسئول التخطيط و يسري عبد الجواد مسئول الكهرباء بالمديرية ، وعبد القادر النجار المسئول الإداري و لجنة هيئة ألابنيه التعليمية يمثلها المهندس خالد جبارة رئيس القطاع المبنى مبدئيا، وتم التأكد من انتهاء جميع الأعمال وتشغيل أجهزة الحريق والسنترال والانترنت، وذلك تمهيدا لتشغيل الوحدة وتقديم خدمة صحيه متميزة لخدمة المرضى.