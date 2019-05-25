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أخبار العالم

قتلى وجرحى جراء إعصار عنيف بولاية ميزوري الأمريكية.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 01:15 ص
إعصار ميسوري
إعصار ميسوري
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إعصار عنيف اجتاح ولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة.

وصدر تحذير من سوء الأحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتي، عاصمة ولاية ميزوري ، التي وقعت فيها أضرار جسيمة. ونشرت دائرة الأمن العام في هذه الولاية عبر تغريدة عددًا من الصور لخطوط كهرباء متقطعة وأشجار مقتلعة.

وقُتل ثلاثة أشخاص في جولدن سيتي (270 كيلومترًا جنوب غرب جيفرسون سيتي)، وأصيب كثيرون بجروح في مدينة كارل جانكشن المجاورة، كما أوضحت الوزارة.

وذكرت أجهزة الأرصاد الجوية في تغريدة: «تأكد وصول إعصار عنيف، سارعوا إلى الاحتماء!».

وهطلت أمطار غزيرة على ميسوري وأوكلاهوما المجاورة وكنساس، وتعرضت للبرد والرياح والصواعق.

واستمرت التحذيرات من سوء الأحوال الجوية، أمس، بالقرب من سانت لويس بولاية ميزوري .

وفي أوكلاهوما، قال رئيس بلدية تولسا، جي.تي. بينوم إنه طلب من السكان الذين يقطنون على مقربة من المناطق المحاذية لسد على بحيرة كيستون إخلاء منازلهم بسبب خطر الفيضانات.

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