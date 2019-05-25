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حوادث

مبيد حشرى.. مصرع ربة منزل وإصابة توأمها بتسمم بالبحيرة

السبت 25/مايو/2019 - 02:15 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
لقيت ربة منزل مصرعها كما أصيب نجلاها التوأمان بحالة تسمم فسفورى إثر تناولهم مبيد حشرى وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بحوش عيسى والمصابان لمركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بلاغا  من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوصول حنان محمد دمين، 45 سنة، ربة منزل، وإسلام فؤاد أحمد، 25 سنة، وهانى فؤاد أحمد، 25 سنة، إلى المستشفى  العام، مصابين بأعراض تسمم، وتوفيت الأولى فور وصولها.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة الأولى وإصابة الإخرين أثر  تناولهم مبيد حشرى، وتم التحفظ على الجثة فى المشرحة تحت تصرف النيابة  ونقل المصابين لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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