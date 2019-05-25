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رياضة

مفاجأة.. قناة تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

السبت 25/مايو/2019 - 01:12 ص
قناة تايم سبورت
قناة تايم سبورت
نور عادل
زفت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بشرى سارة إلى جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وذلك قبل مواجهة أبناء القلعة البيضاء المرتقبة أمام فريق نهضة بركان غدا الأحد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إذاعة مباراة الفارس الأبيض ونهضة بركان التي ستقام يوم الأحد بإستاد الجيش ببرج العرب عن طريق قناة تايم سبورت أرضيًا مجانًا.

ويعد حسين زين المشاهد المصري والعربي والافريقي ان تقدم القناة خدمات اعلامية رياضية متميزة تحظى برضى عشاق وجماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها والعمل علي امتاع و إسعاد المشاهد ببرامج وفقرات القناة المتنوعة .

ويضم طاقم العمل داخل قناة تايم سبورت العديد من رموز العمل الإعلامي،ونجوم الرياضة المصرية منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم امام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور و غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، ايمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الأدورى بالإضافة الي المميزين شيماء صابر، فرح علي ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيي حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل و أخرين.

ومن المقرر ان ينطلق بث قناة تايم سبورت اليوم السبت وذلك على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

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