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أخبار العالم

افتتاح مهيب لأول جلسة برلمان بحضور ملك تايلاند منذ انقلاب 2014.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 02:29 ص
ماها فاجيرالونكورن
ماها فاجيرالونكورن ملك تايلاند
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، الجمعة، أول جلسة للبرلمان في البلاد منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2014.

ومن المنتظر أن يختار البرلمان رئيسا جديدا للوزراء سيشكل حكومة في يونيو المقبل، على الأرجح، لكن التشكيلة النهائية للحكومة لم تتضح بعد، إذ لم تسفر الانتخابات التي أجريت يوم 24 مارس عن فائز واضح.

لكن من المتوقع أن يكون لحزب مرتبط بالجيش ويسعى لإبقاء رئيس المجلس العسكري الحالي برايوت تشان أوتشا في السلطة الفرصة الأفضل.

وقال الملك، الذي رافقته الملكة سوتيدا: "أرجو أن يعي أعضاء البرلمان أهمية وتبعات واجباتهم، لأن كل عمل يقوم به كل عضو سيؤثر مباشرة على أمن البلاد وسعادة الشعب".

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