أسست في 1980.. فرقة الرضوان تبدع في الإنشاد على الهواء.. فيديو

أبدعت فرقة الرضوان للإنشاد الديني، في تأدية مجموعة من الابتهالات الدينية المشهورة بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك خلال استضافتهم في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة " تن".



ومن جانبه قال عبد القادر المرعشلي مؤسس فرقة الرضوان ، إنه تم تأسيس الفرقة في عام 1980، مضيفا:" هناك رغبة من أبنائي للمشاركة في فرقة الرضوان للإنشاد، وكلمات الأناشيد من أشعار تصوف متنوعة".



وأضاف محمد ياسين عبد القادر المرعشلي، عضو فرقة الرضوان، إننا عائلة واحدة، مضيفا:" الموهبة في الإنشاد الديني ورثناها من أبي وجدي والأسرة نشأت على حب الرسول والابتهال".

