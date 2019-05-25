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أسست في 1980.. فرقة الرضوان تبدع في الإنشاد على الهواء.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 07:31 ص
فرقة الرضوان للإنشاد
فرقة الرضوان للإنشاد الديني
هاني حسين
أبدعت فرقة الرضوان للإنشاد الديني، في تأدية مجموعة من الابتهالات الدينية المشهورة بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك خلال استضافتهم في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة " تن".

ومن جانبه قال عبد القادر المرعشلي مؤسس فرقة الرضوان ، إنه تم تأسيس الفرقة في عام 1980، مضيفا:" هناك رغبة من أبنائي للمشاركة في فرقة الرضوان للإنشاد، وكلمات الأناشيد من أشعار تصوف متنوعة".

وأضاف محمد ياسين عبد القادر المرعشلي، عضو فرقة الرضوان، إننا عائلة واحدة، مضيفا:" الموهبة في الإنشاد الديني ورثناها من أبي وجدي والأسرة نشأت على حب الرسول والابتهال".

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