البرنسيسة بيسة الحلقة 19 .. خطوبة مي عز الدين في حضور بوسي

شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والذى يعرض على قناة "الحياة"، بموافقة "مرعى" حجاج عبد العظيم، على زواج "كاظم" أمير المصرى، من "بيسة"، ولكن اشترطت عليه أن يحضر معه والدته "شويكار" بوسى، لكى تتم تلك الزيجة.



وبالفعل ذهب "كاظم" من أجل إقناع والدته "شويكار"، التى رفضت فى البداية الذهاب لمنزل العروس فى المنطقة الشعبية، ولكن بعد إلحاح نجلها قررت الموافقة على ذلك الأمر وذهبت معهم لكى تحضر خطوبة نجلها على "بيسة"، وفور دخولها الحارة تتفاجئ بأن عائلة العروس قامت بدعوة العديد من أسرتها وأهل الحارة عكس المتوقع والمتفق مع "مرعى".



مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.