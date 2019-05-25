أدوات مائدة الأمير توفيق كنوز رائعة علي سفرة دائمة في قصر المنيل..صور

تمر الأيام والسنين ويذهب الأشخاص وتبقى ذكراهم وآثارهم شاهدة عليهم، ومن هؤلاء الأمير محمد علي توفيق صاحب قصر المنيل،والذي ترك وراءه تراثا كبيرًا،من المنشآت المعمارية والمقتنيات الأثرية والتاريخية،وهي دائمًا محط إعجاب محبي الآثار والتراث والتاريخ.



ومن ضمن ما تركه مجموعة من أدوات المائدة الخاصة بالأمير وأسرته،والتي تمثل قطعا فنية رائعة،ويمكن الاستمتاع بمشاهدتها في معرض الآثار المؤقت المقام حاليًا في القصر بعنوان"سفرة دايمة"،بمناسبة شهر رمضان المبارك،ويتضمن مجموعة تعرض لأول مرة.



كاميرا موقع صدي البلد قامت بجولة في المعرض ورصدنا خلالها أبرز المعروضات،والتي تشمل أطباقا تحمل اسم الأمير وشوك وسكاكين عليها شعار الدولة العثمانية،وقطع أخري كشف لنا تفاصيلها د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل.



تضم المعروضات طبقا لمدير عام المتحف طقم شاي من البورسلين الأبيض المذهب (ابريق للشاي + 2 فنجان الشاي )،وكأس من الكريستال عليه زخارف تمثل حرفي E.T ( يشيران إلى أمينة هانم إلهامي والخديوي محمد توفيق والدي الامير محمد علي)يعلوهما التاج الملكي ، علي مفرش من الدانتيل



ومفرش للسفرة ( للطعام ) من الكتان يحليه زخارف نباتية باللون الابيض،وطبق للطعام من الصيني ذو حليه (تلبيسه ) من الفضه يحليها كتابه كوفيه هندسيه تقرأ محمد علي يعلوها التاج الملكي،وطبق للطعام من الصيني الفرنسي الصنع ماركه (ليموج) يتوسطه شعار محمد علي بشكل المرآه باللون الذهبي .



ومعلقة للطعام من الفضة + سكينه للطعام من الفضة+ شوكة للطعام من الفضى عليها شعار الدولة العثمانية واسم محمد علي،وحامل للتوابل من الفضه لها وعائين وملعقة صغيرة عليها زخرفة تمثل شعار الدولة العثمانية واسم محمد علي .



وتكمل هدير عادل هدير عادل رئيس قسم المعارض المؤقتة بالمتحف قائلة أن المعروضات ايضا تتضمن ملاعق غرف من الفضة عليها زخرفة تمثل شعار الدولة العثمانية واسم محمد علي عاء للطعام من الصيني عليها زخارف نباتية بالالوان الازرق والاحمر ولها مقبض علي شكل وردة مذهبة.



وسيرفيس من الصيني ( صحن بيضاوي ) للطعام يحليها زخارف نباتية،وطبق لتقديم الفاكهة من الصيني يحليه زخارف نباتية ،وخامل لزجاجات الزيت والخل من الفضة ، والزجاجات من الزجاج الابيض،ودورق من الكريستال +2 كاس من الكريستال يحليهما زخارف تشبه قشور السمك وحرفي عليه M.T ( الخديوي محمد توفيق ) والتاج الملكي .