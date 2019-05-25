جدارية بارزة عن رمضان بإبداع أطفال سور القاهرة الفاطمى

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية بسور القاهرة الشمالى.



وأقيمت العديد من الورش المتنوعة للطفل لتعليمهم وإكسابهم مهارات مختلفة فى تدوير الخامات منها ورشة "رسم حر بألوان الفلوماستر، رسم على الوجوه، ورشة حلى، آركيت، موزايك، صناعة أشكال مختلفة من الإكسسوارات، جدارية بارزة بالصلصال عن رمضان، صنع فراشات بورق الكارتون الملون، تيجان للرأس بورق الفوم، عمل كروت معايدة بأشكال مختلفة من ورق الفوم الملون".



كما أقامت الهيئة مجموعة متنوعة من ورش الحرف اليدوية منها ورشة "الفخار، السيراميك، المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى، صناعة الحلى، الصناعات المعدنية، الزجاج المعشق، التطعيم بالصدف والخرز".



وفى ركن المرأة أقيمت عدة ورش متنوعة منها "ورشة الخيامية العربى وذلك لعمل لوحة بالخط العربى تنفيذ الفنان عماد عاشور، ورشة أشغال الإيتامين لعمل تطريز وحدات فنية على الطرح القطن بالخيوط الملونة تدريب المتميزة عزة عبد الجابر، ورشة التطريز الوبرى وقامت المدربة بعمل لوحة بالورود المطرز بالخيوط القطنية الملونة تدريب إيناس حسين، ورشة خرز لعمل شنط بالخرز الملون المدور وخيوط المكرمية وشنط بالخرز المستطيل البنى والبيج والخيط ورشة كروشية بالخرز الملون للأطفال.