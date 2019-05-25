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محافظات

سيناء والمقاومة ضد الإرهاب.. أمسية اتحاد كتاب مصر بالشرقية.. اليوم

السبت 25/مايو/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
احمد صالح
تحيي النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالشرقية والقناة وسيناء، أمسية ليلة سيناء والمقاومة ضد الإرهاب، اليوم السبت.

تستضيف النقابة برئاسة الأديب الدكتور إبراهيم عطية، شعراء وأدباء سيناء وشعراء محافظة السويس .

وأشار، ابراهيم حامد، نائب رئيس الفرع، أن الاحتفالية من أجل الاحتفاء ومساندة الأهل والأحباب فى سيناء وجميع محافظات مصر ضد الإرهاب والتطرف وذلك ضمن النشاط والبرنامج الرمضاني للنقابة الفرعية للاتحاد خلال شهر رمضان المبارك وتقام الاحتفالية بمقر الاتحاد بالزقازيق.

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