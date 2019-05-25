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نعتمد على الآلات الإيقاعية.. فرقة الرضوان تكشف سبب تغيير كلمات ابتهال مولاي

السبت 25/مايو/2019 - 06:41 ص
فرقة الرضوان للإنشاد
فرقة الرضوان للإنشاد الديني
هاني حسين
قال محمد ياسين عبد القادر المرعشلي عضو فرقة الرضوان للإنشاد الديني، إنهم قاموا بإدخال كلمات جديدة على الابتهال الديني "مولاي" لـ النقشبندي، بحيث تتناسب مع المناسبة الدينية.

وأضاف " ياسين" في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلا:"لحن مولاي عظيم، وقمنا بتغيير بعض الكلمات بمناسبة شهر رمضان الكريم، ولم نغير اللحن".

وتابع:"قمنا باختيار الدف كـ آلة موسيقية في الفرقة وهذا ما يميز الفرق السورية، ونعتمد على الآلات الإيقاعية فقط ولا نعتمد على الآلات الموسيقية الأخرى".

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