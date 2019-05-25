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برلمان

نشرة أخبار البرلمان: مشروع قانون لحصول الموظف المحال على معاش 80% من آخر مرتب.. وطاقة النواب تشيد باتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان

السبت 25/مايو/2019 - 01:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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