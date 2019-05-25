نشرة أخبار البرلمان: مشروع قانون لحصول الموظف المحال على معاش 80% من آخر مرتب.. وطاقة النواب تشيد باتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم أمس الجمعة 24 مايو:
مشروع قانون لحصول الموظف المحال على المعاش 80% من آخر مرتب
طاقة النواب تشيد باتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
برلماني: استيراد الاتحاد الأوروبي للفواكه المصرية أكبر دليل على جودتها
برلمانى: لابد من فحص صادرات مصر من المنتجات الزراعية قبل تصديرها
برلماني: إنشاء خط ملاحي بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا يزيد التبادل التجاري
ليس لها مثيل في العالم.. نائب يطالب بتطوير منطقة المنتزه
أسامة الشاهد: مجتمع الأعمال ينتظر خفض سعر الفائدة لدعم الاستثمار المباشر
بيان عاجل للتحقيق مع مسؤولي مستشفى إمبابة بسبب الإهمال
مشروع قانون لحصول الموظف المحال على المعاش 80% من آخر مرتب
طاقة النواب تشيد باتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
برلماني: استيراد الاتحاد الأوروبي للفواكه المصرية أكبر دليل على جودتها
برلمانى: لابد من فحص صادرات مصر من المنتجات الزراعية قبل تصديرها
برلماني: إنشاء خط ملاحي بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا يزيد التبادل التجاري
ليس لها مثيل في العالم.. نائب يطالب بتطوير منطقة المنتزه
أسامة الشاهد: مجتمع الأعمال ينتظر خفض سعر الفائدة لدعم الاستثمار المباشر
بيان عاجل للتحقيق مع مسؤولي مستشفى إمبابة بسبب الإهمال