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أخبار البلد

انتهاك صريح لنصوص القرآن.. الأزهر يدين تفجير مسجد الرحمانية في باكستان

السبت 25/مايو/2019 - 12:51 ص
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
محمد صبرى عبد الرحيم
أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد "الرحمانية" في مدينة «كويتا» بباكستان، قبيل صلاة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر، فى بيان اليوم، أن تكرار استهداف الآمنين داخل دور العبادة اليوم، هو إرهاب وانتهاك صريح لنصوص القرآن الكريم التى تدعو إلى قدسية دور العبادة وحمايتها، واحترام حرمة الشهر الكريم، داعيا إلى  ضرورة التكاتف الدولي؛ لمواجهة الفكر المتطرف وتخليص العالم من آفاته وشروره.

وتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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