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أخبار البلد

خبيرقانوني: بي بي سي أصبحت المتحدث باسم الجماعات الإرهابية

السبت 25/مايو/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
قال المستشار محمد سالم الخبير القانوني، إن بعض القنوات الأوروبية تهدف إلى إشعال الأزمات داخل المنطقة العربية مثل الـ"بي بي سي" التي تعمل على إظهار الجماعات الإرهابية أنها جماعات مناضلة مهدور حقها، بالرغم من دورها الكبير في نشر العمليات الإرهابية داخل المنطقة ،لافتًا أن الإذاعة البريطانية بى بى سى تنشر الأكاذيب والشائعات على أنها حقيقة مؤكدة وموثوق ،وهو ما يؤدي إلى انخداع البعض ويتحول رؤيته إلى الجماعات الإرهابية من سخط عليهم إلى تعاطف معهم ،ولذلك يجب رفع الستار عن البي بي سي والتأكد أن ما تنشره شائعات لخدعة المشاهدين وتضليلهم .

وأضاف "سالم"، أن "بى بى سى" اعتادت على نشر الشائعات والأكاذيب لتشويه صورة مصر، وذلك لخدمة كيانات وجهات إرهابية هدفها سقوط وعرقلة مسيرة التنمية التي يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري لتحقيقها والقضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء،لافتاُ إلى أن "بى بى سى" أصبحت المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية مثل قناة الجزيرة.

وأشار "سالم" إلى أن "بى بى سى" تقوم باستضافة عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لإشعال الفتنة ونشر الأكاذيب في المنطقة العربية ،والهدف من ذلك تعطيل المساعي المصرية لإنهاء الأزمات في المنطقة العربية مؤكدًا أن الـ "بي بي سي" فقدت شرعيتها عند اتباعها نهج الجماعات الإرهابية .

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