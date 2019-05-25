خطورة الحرب.. مسقط: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن بلاده تسعى جاهدة لتهدئة التوتر في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى «خطورة وقوع حرب... يمكن أن تضر العالم بأسره إذا اندلعت»، وأكد أن الطرفين (الأمريكي والإيراني) «يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد».



ولم ينفِ بن علوي أو يؤكد وجود وساطة عمانية بين طهران وواشنطن، لكنه أشار إلى أن بلاده إلى جانب أطراف أخرى تسعى جاهدة لتهدئة التوتر بين الطرفين، وأكد وجود اتصالات مكثفة في هذا الخصوص. ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهد تشترك فيه سلطنة عمان لمنع المخاطر قبل وقوعها.



وتوقف الوزير العماني، في طهران، الاثنين الماضي، في طريقه إلى لندن، وتقابل مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. وعن هذا اللقاء قال إنه استمع إلى وجهة نظر الإيرانيين... «هم لا يريدون الدخول في حرب».