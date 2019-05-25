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أخبار البلد

الصيادلة.. قانون المزاولة يمنع نشر إعلانات الأدوية

السبت 25/مايو/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور جورج مخائيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ان قانون مزاولة مهنة الصيادلة يمنع الإعلانات عن الأدوية، ونشرها للعامة، مضيفًا أنه يوجد فرق بين الاعلانات والدعاية الطبية التي تخاطب الصيادلة والاطباء المتخصصين والتي تكون في الاغلب بالمؤتمرات الطبية.

وأكد عضو المجلس في تصريحات لصدي البلد، أن الأدوية التي يسمح بعمل اعلانات لها، يتم صرفها من الصيادلة بطريقة الشفافية، أدوية البرد و الكحة وارتفاع درجة الحرارة، واغلبها موسمي، مضيفًا أنه لا يسمح ابدا بعمل اعلان لأدوية السكر والضغط والقلب والأمراض المستعصية.

وأوضح ميخائيل، أنه يجب تفعيل قانون إعلانات الأدوية الصحية ومستحضرات التجميل، ووضع معايير وعواقب صارمة، على المخالفين، مشيرًا إلى أنه يجب محاربة هذه القنوات الغير مرخصة والأدوية المغشوشة.

وطبقًا لقانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية «يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول، وللجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة».

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