عمر العبداللات يوضح معنى لقب عائلته.. فيديو

قال الفنان الأردني عمر العبداللات، إنه يعتز ويفتخر بإسمه، مضيفا:" الكثيرون من الخليج العربي يستفسرون عن معنى أسمه «العبدلات»".



وأضاف "عمر العبداللات" في حواره في برنامج " مجموعة إنسان " المذاع على قناة " إم بي سي"، قائلا:" العبداللات هي عشيرة من عشائر الأردن المعروفة، وهي مشهورة بشيوخها وأبنائها وأفتخر بها".



واستطرد:" الكثيرون طلبوا مني تغيير اسمي، ولكنني لا استطيع تغيير اسم عشيرتي، لأنه فخر واعتزاز بالنسبة لي".

