ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمر العبداللات يوضح معنى لقب عائلته.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 02:36 ص
عمر العبدلات
عمر العبدلات
هاني حسين
قال الفنان الأردني عمر العبداللات، إنه يعتز ويفتخر بإسمه، مضيفا:" الكثيرون من الخليج العربي يستفسرون عن معنى أسمه «العبدلات»".

وأضاف "عمر العبداللات" في حواره في برنامج " مجموعة إنسان " المذاع على قناة " إم بي سي"، قائلا:" العبداللات هي عشيرة من عشائر الأردن المعروفة، وهي مشهورة بشيوخها وأبنائها وأفتخر بها".

واستطرد:" الكثيرون طلبوا مني تغيير اسمي، ولكنني لا استطيع تغيير اسم عشيرتي، لأنه فخر واعتزاز بالنسبة لي".

ترشيحاتنا

نهائى دورى أبطال إفريقيا .. الوداد 1-1 الترجي .. كومارا يسجل هدفا مغربيا .. فيديو

نهائي دوري أبطال إفريقيا .. الوداد 0-1 الترجي .. طرد لاعب مغربي .. فيديو

لا مكان للدوحة في الخرطوم بعد البشير.. قطر تفقد نفوذها بالسودان وليبيا

بـ رقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في المحافظات

طلب أوباما أجبر قناصا على النوم بجواره.. تفاصيل جديدة عن مقتل أسامة بن لادن

مفاجأة.. قناة تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور