جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه لـ حسين علي بمحافظة الشرقية في اسم من مصر.. فيديو

استهل الإعلامي جورج قرداحي، تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائز الحاج حسين على أمين، من قرية طحلة بردين بمحافظة الشرقية، وكانت إجابة سؤال أمس "أحمد مظهر".



وقال السيد على أمين، شقيق الفائز الأكبر، أنه قدم فى المسابقة لشقيقه دون علمه، مضيفا: "اتصلت كتير بالبرنامج، والحمد لله جات من عند الله".



البرنامج يعد من برامج المسابقات شكلًا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.



يذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه، أما فى المضمون فهذا البرنامج تم إعداده لفترة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر فى الأعالى، من خلال ما حققته فى حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، يختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.