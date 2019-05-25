اليوم.. انطلاق أول أيام امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر

تنطلق اليوم السبت، أول أيام امتحانات كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات بفروعها المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية.



ومن المقرر أن يؤدي حوالي 400 ألف طالب وطالبة الامتحانات علما بأنه تم تحديد هذا الموعد لتنتهي جميع الكليات من الامتحانات قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر أواخر يونيو المقبل.



وكانت جامعة الأزهر قد أنهت استعداداتها لبدء ماراثون امتحانات نهاية العام من إعداد الجداول وتجهيز قاعات الامتحانات ووضع الأسئلة من المقرر الذي تم شرحه.