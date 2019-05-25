نشرة الرياضة.. قرارات نارية من الأهلي.. تكليف عامر حسين بحل أزمة الدوري..الزمالك يسعى لهداف الكونفدرالية

شوبير : تكليف عامر حسين بتقديم تصور للجولة الأخيرة من الدوري
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة إلى ٤ أندية وغاب الزمالك عن الاجتماع...لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
شوبير: اتحاد الكرة سيجتمع الاثنين المقبل .. وبطولة الكأس لن تلغى
قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبوريدة سوف يجتمع يوم الاثنين المقبل للإعلان عن التصور النهائي للجولة الأخيرة بالدورى الممتاز...لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
آخر كلام.. اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة القمة
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سوف تقام بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا...لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
الزمالك يسعى لضم لابا كودجو نجم نهضة بركان فى الميركاتو المقبل
كشفت تقارير إعلامية مغربية أن لابا كودجو نجم نهضة بركان المغربي اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة...لمطالعة التفاصيل هنا.
محمد صلاح يقود مران ليفربول بماربيلا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا
يستعد فريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري، لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا...لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
كوكبة من النجوم.. الخريطة الكاملة لبرامج قناة تايم سبورت الناقلة لأمم أفريقيا مجانًا
في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التي تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
قاسم باشا التركي يكرم تريزيجيه قبل الرحيل عن الفريق.. بهذه الطريقة
بات رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوف فريقه قاسم باشا التركي أمر مؤكد، وذلك برغبة من اللاعب نفسه في الخروج من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة...لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
جهاد جريشة يحرم 3 لاعبين من حضور إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا
تسبب الحكم الدولى جهاد جريشة فى حرمان 3 لاعبين من فريق الوداد البيضاوى المغربي والترجى التونسى من التواجد في مباراة الإياب فى نهائى دورى أبطال إفريقياالمقرر إقامتها على ملعب ..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
5 قرارات حاسمة بشأن الدوري .. تفاصيل اجتماع الخطيب الطارئ فى الأهلى
استعرض مجلس إدارة النادي الأهلى في اجتماعه الطارئ الليلة برئاسة الكابتن محمود الخطيب موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا...لمطالعة التفاصيل اضغط هنا