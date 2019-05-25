فرقة الرضوان: الإنشاد الديني في أفراح مصر طقس غريب لهذا السبب.. فيديو

قال محمد ياسين عبد القادر المرعشلي، عضو فرقة الرضوان للإنشاد الديني، إنهم قرروا السفر إلى مصر بعد أحداث سوريا في عام 2012 لحين هدوء الأوضاع.



وأضاف "المرعشلي" في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" استمرينا في العمل داخل مصر، ونسير على الطريق الصحيح".



وتابع:"الأفراح في سوريا مرتبطة بالإنشاد الديني ويعتبر الإنشاد الديني من عادات وتقاليد المنازل السورية، ولكن ه في الأفراح المصرية ما زال أمرا غريبا، ونقوم بتأليف مقطوعات خاصة بالأفراح والعرائس".

