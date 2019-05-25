ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فرقة الرضوان: الإنشاد الديني في أفراح مصر طقس غريب لهذا السبب.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 02:34 ص
فرقة الرضوان للإنشاد
فرقة الرضوان للإنشاد الديني
هاني حسين
قال محمد ياسين عبد القادر المرعشلي، عضو فرقة الرضوان للإنشاد الديني، إنهم قرروا السفر إلى مصر بعد أحداث سوريا في عام 2012 لحين هدوء الأوضاع.

وأضاف "المرعشلي" في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" استمرينا في العمل داخل مصر، ونسير على الطريق الصحيح".

وتابع:"الأفراح في سوريا مرتبطة بالإنشاد الديني ويعتبر الإنشاد الديني من عادات وتقاليد المنازل السورية، ولكن ه في الأفراح المصرية ما زال أمرا غريبا، ونقوم بتأليف مقطوعات خاصة بالأفراح والعرائس".

ترشيحاتنا

اتجمعنا تاني .. رانيا يوسف تلتقي زميلات الدراسة بعد 25 عاما .. فيديو

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب وليد سليمان .. صور

طقس ربيعي.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظتك صبح وليل

كهربا يرد على أجيري بهذه الطريقة

هواوي تعلن عن Hongmeng بديل لنظام أندرويد

لا مكان للدوحة في الخرطوم بعد البشير.. قطر تفقد نفوذها بالسودان وليبيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور