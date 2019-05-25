الكشف الطبي على 1451 مريضا في قرية راغب بمركز أولاد صقر

أكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان القافلة الطبية العلاجية الشاملة أنهت أعمالها في قرية راغب التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر والتي استمرت يومين وشملت العديد من التخصصات هي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط .



وأضاف"مسعود" انه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1451 مريضا من أهالي القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، كما تم تحويل 11 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية بالاضافة الى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية ،كما تم عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة والتوعية بترشيد استهلاك المياه.