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رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا .. الوداد 0-1 الترجي .. طرد لاعب مغربي .. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 01:17 ص
نهائى دورى ابطال
نهائى دورى ابطال افريقيا
يسرى غازى
أشهر الدولى جهاد جريشة البطاقة الحمراء للاعب الوداد البيضاوى ابراهيم النقاش بعد ضربه للاعب فريق الترجى بالدقيقة 48 فى المباراة المقامة حاليا فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا على ملعب الأمير مولاى عبدالله فى المغرب.

ومنح الحكم الدولى البطاقة الصفراء للاعب الوداد بعد الإحتكاك الخطير فى قدم لاعب الترجى أمام منطقة الجزاء ثم يشهر البطاقة الحمراء للاعب المغربي.

ويتقدم الفريق التونسي على نظيره المغربي فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا 1-0 أحرزه اللاعب كوليبالي.

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