سنابل الذهب تغطي صحراء مطروح وتحولها لجنان.. الأهالي سعداء بزراعة القمح والشعير.. والهدف توريد 40 ألف أردب

سنابل الذهب تغطي صحراء مطروح وتحولها لجنان

زراعات الشعير والقمح تنتشر بالأراضى الصحراوية وسط فرحة الأهالي

مديرية الزراعة إجمالي المساحات المنزرعة قمح وشعير 297 الف فدان، على مصادر مياه دائمة وموسمية مطرية

المستهدف توريدة هذا العام 40 ألف أردب

"أمطار الخير" هكذا يطلق أهالي مطروح على الأمطار التي تتساقط بأراضيهم لاعتمادهم عليها كليا فى الشرب ولحيواناتهم من خلال تخزينها فى آبار ولزراعة مساحات كبيرة من الصحراء علي مياه الأمطار.ويعد العام الحالى عام الخير حقا لأهالى مطروح ليس لسقوط أمطار لاستخدامها فى الشرب وامتلاء آبارهم ولكن لتزايد كميات الأمطار وكثافتها والتى نتج عنها زراعات مطرية لمساحات كبيرة من الصحراء فالصحراء الجرداء التى كانت الأعوام الماضية خالية من اللون الأخضر أو حتى الأعشاب البسيطة لاستخدامها فى الرعى تحولت هذا العام ومع تزايد الأمطار إلى جنان خضراء تكسو معظم الأراضى ثم اكتست باللون الأصفر المميز للقمح والشعير لتبدأ عمليات حصاد مساحات كبرى خاصة بمدن المحافظة الغربية السلوم وبراني والنجيلة.وقال المهندس حسين السنيني، مدير عام مديرية زراعة مطروح، إن إجمالي الأراضي التي تم زراعتها الموسم الزراعي الشتوي بمحافظة مطروح من القمح والشعير يبلغ 297 الف فدان، على مصادر مياه دائمة وموسمية مطرية، بإجمالي 40 ألف أردب تقريبًا من محصولي القمح والشعير.وأضاف، إن موسم الحصاد عند أهالي البادية في الصحراء يعتبر من العادات والتقاليد التي يبتهج بها السكان، نظرًا لزيادة محصول القمح والشعير هذا العام بسبب زيادة الأمطار عن الأعوام السابقة.وأشار أن هناك اهتمامًا كبيرًا للتوسع فى زراعة القمح والشعير بمطروح خاصة مع تزايد كميات الأمطار العام الحالى، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة بالمحافظة، وفرت تقاوى شعير موزعة على مراكز غرب مطروح امتدادًا من مدينة الضبعة حتى حدود السلوم مدعومة 50% لمزارعي مطروح المقيدين بالجمعيات الزراعية، وفقًا لقرار الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة.وأضاف أنه يجرى تنفيذ برنامج مشترك بالتعاون مع محافظة مطروح للاستفادة من مياه الأمطار، خاصة فى المناطق الصحراوية؛ حيث تعتمد الزراعات على الأمطار، كما يتم حصاد كميات كبيرة من مياه الأمطار، من خلال مئات السدود والخزانات وآبار تجميع مياه الأمطار التى تنتشر بالمناطق المختلفة بالصحراء، لإعادة استخدامها فى الزراعة والشرب وتربية الأغنام، وفقا للخطط المشتركة التي ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الأجهزة المحلية بمحافظة مطروح.وأوضح المهندس خير الله هليل، وكيل المديرية للأراضي الزراعية، أن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة، من محصول القمح علي مصدر ري دائم هذا الموسم تقدر بـ15 ألف و348 فدانًا، بمتوسط إنتاجية تقدر بـ16 ألف أردب للفدان، والأراضي التي تعتمد علي مياه الأمطار في الري تقدر بألفين و990 فدانًا، بمتوسط إنتاجية من 2.5 إلى 3 أردب للفدان.وأضاف أن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة من محصول الشعير على مصادر مياه دائمة تقدر بـ 780 فدانًا، بمتوسط إنتاج من10 إلى 120 أردبًا للفدان، إجمالي الأراضي المزروعة هذا الموسم على مياه الأمطار تقدر بـ 277.350 فدان، بمتوسط إنتاجية تقدر من 2.5 إلى 3 أردب للفدان الواحد.واشار ان الموسم الزراعي الحالي شهد هطول كميات كبيرة من المياه ، مما أدى إلى امتلاء جميع آبار تخزين المياه من خلال حصادها وتجميعها بالسدود والخزانات في قلب الصحراء الغربية.وأشار الحاج زرق بريك العميري، أحد أهالي مدينة النجيلة، أن كل عام يتم توجه أعداد كبيرة من الشباب والكبار لموسم الحصاد لمدة أسبوع، ليتم تخصيص مبالغ مالية من الحصاد للأعمال الخيرية لبناء مقابر وبناء مساجد ودفع أموال للمحتاجين.