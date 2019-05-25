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فن

زى الشمس.. دينا الشربيني تتذكر واقعة مؤلمة وتلجأ إلى طبيب نفسي

السبت 25/مايو/2019 - 02:32 ص
صدى البلد
محمد نبيل
ما زالت فريدة "ريهام عبد الغفور" تطارد نور "دينا الشربيني" في أحلامها خلال أحداث مسلسل زى الشمس، مما اضطر نور للجوء إلى الطبيب النفسي الذي كانت تذهب إليه شقيقتها قبل وفاتها، لتتذكر معه تحرّش زوج والدتها بها وهي طفلة، مع دخول فريدة المفاجئ لترى كل شيء.

وحتى الآن لم ييأس عمر "أحمد السعدني" من استدراج نور إلى غرفته، ومحاولة الإيقاع بها في حبه، حيث طلب منها أن تأتي معه إلى غرفة النوم كي يريها شيئًا ثم فتح صندوق به العديد من الصور القديمة بينهما، ثم بدأ يقبلها فتجاوبت معه حتى فاقت وهربت.

وأفرجت النيابة عن سيف "أحمد مالك" بعد فشلها في إيجاد دليل إدانة، ليبقى السؤال بلا إجابة حتى الآن، من قتل فريدة؟.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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