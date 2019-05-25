وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان خيمة ستون ريزيدنس بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور

أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفل خيمة "ستون ريزيدنس" بالقاهرة الجديدة، مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورواد المكان من المشاهير.



حضر جسار بصحبة مدير أعماله عبده ومنظمة الحفل نرمين سيف الدين "ابروش" وصعد علي خشبة المسرح مرددا أغنية " بحبك يا مصر" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص علي تحية الحضور ووجه لهم تهنئة بشهر رمضان الكريم وأكد حبه لمصر وقربها من قلبه مثل ما كل مصري بيحبها.



حضر الحفل من نجوم الفن خالد الصاوي وحرمه وسناء يوسف، نجوى فؤاد، تامر عبد المنعم، محمد الشقنقيري وحرمه، ميرنا وليد وزوجها، مني ممدوح، الإعلامية شيماء السباعي، ومن نجوم كرة القدم سيد معوض ومحمد شوقي ومحمد فاروق وتامر بجاتو ، بالإضافة إلي عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأغاني جسار الرومانسية منها "غريبة الناس، نخبي ليه، خلينا ذكرى، مهما يقولو، بتوحشيني، مشيت خلاص، جرح الماضي، نهاية واحدة"، وغيرها ممن أشعلت أجواء المكان حتي قرب مدفع الإمساك.



أحيا أولى فقرات الحفل النجم محمد عدوية، الذي قدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة بالإضافة إلى أغاني والده الفنان الكبير أحمد عدوية ونالت إعجاب الجميع.