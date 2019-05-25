طبيب منتخب مصر: إصابة كهربا أمام تونس الأصعب في مسيرتي

تحدث الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عن أصعب إصابة واجهته مع لاعبي المنتخب.



وقال أبو العلا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إصابة كهربا في لقاء تونس بتصفيات كأس أمم أفريقيا كانت الأصعب في مسيرتي".



وأكمل : "فوجئنا بسقوط كهربا على أرض الملعب وفقده الوعي، ولم نكن نعلم سبب الإصابة".