طبيب المنتخب: وضعنا خطة التغذية.. ونستعد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تحدث الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الجهاز الطبي سيبدأ بوضع تقييمات بدنية وأخرى إكلينيكية للاعبين.



وقال أبو العلا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سنبدأ بوضع تقييمات بدنية وأخرى إكلينيكية للاعبين، كما أن خطة التغذية تم وضعها، وحظي جيد مع مخطط أحمال المنتخب".



وأكمل : "نستعد لدرجات الحرارة المرتفعة خلال البطولة، وسيتم وضع اختبارات معينة من خلال معرفة نسبة المياه في كل جسم لاعب قبل المباراة لتجهيزه بشكل جيد".