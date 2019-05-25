يمنع الاكتئاب ويقي من السرطان.. 10 فوائد صحية لـ الأسماك

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن 10 فوائد صحية ممتازة للأسماك ، تجعلك تتناوله على الأقل مرتين اسبوعيا ،أبرزها الوقاية من السرطان ويمنع التعرض للأكتئاب، هى كالتالى:



1. تناول الأسماك يمنع مرض الزهايمر :



تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة ، وبالتالي يمنع مرض الزهايمر.



2. تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب :



وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب ، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير ، لأن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تحافظ على صحة قلبك عن طريق تقليل الدهون الثلاثية ، الحد من تخثر الدم وخفض ضغط الدم.



3. تناول الأسماك يعالج الاكتئاب :



يمكن أن يساعد استهلاك الأسماك بشكل منتظم في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب.



4. تناول الأسماك يعزز صحة العين :



من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك تعمل على تحسين صحة العين ، عن طريق تغذية العضلات والأعصاب في العينين .



6. تناول الأسماك يقلل من خطر الاصابة بالسرطان :



وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن إضافة السمك إلى نظامك الغذائي يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العديد من أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الفم وسرطان الحلق وسرطان البنكرياس وما إلى ذلك .



7. يحسن نوعية النوم :



يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين دورة نومك دعمت دراسات مختلفة التأكيد على أن زيادة استهلاك الأسماك قد حسن من جودة النوم لمعظم الناس. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تركيز فيتامين (د) ، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.



8. يخفض الكولسترول :



الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL (الضار) في الجسم. من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول ومنع تكوين الكوليسترول في الجسم



9. يمنع أمراض المناعة الذاتية :



أشارت دراسات مختلفة إلى أن تناول الأسماك الدهنية يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل داء السكري من النوع الأول.



10. يمنع أعراض الدورة الشهرية :



يجب على النساء اللائي يعانين من أعراض ما قبل الحيض أن يدرجن السمك في نظامهن الغذائي بانتظام. ويرجع ذلك إلى وجود أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تمنع ظهور الأعراض .