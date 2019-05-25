لتحصين الحدود الجنوبية.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف جهود مكافحة الجراد

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى الزراعة ومقاومة الجراد، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبو سمبل بتكثيف أعمال المقاومة لتجمعات أسراب الجراد التى تم رصدها على الحدود الجنوبية من خلال نشر فرق مكافحة الجراد فى المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان/ أبو سمبل البرى، علاوة على المنطقة الشرقية والجنوبية والواقعة شرق بحيرة السد العالى .



وكلف محافظ أسوان رئيس مدينة أبو سمبل بتوفير الدعم اللوجستيى لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية للبدء فورًا فى أعمال المقاومة ، مع متابعة الموقف أولًا بأول وإخطار المحافظ شخصيًا بجهود المقاومة والمكافحة للسيطرة على كافة أسراب الجراد والقضاء عليها بشكل نهائى .



ومن جانبه أوضح المهندس أحمد إسماعيل مدير قاعدة الجراد بأسوان بأنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل تم على الفور إنطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة وتم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوى والإفريقى القادم من السودان .



وقال مدير قاعدة الجراد بأسوان بأنه تم مساء الجمعة البدء فى أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك ، وبالتوازى ستقوم فرق المكافحة غدًا السبت بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب .



وأضاف أحمد إسماعيل بأن سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوى والإفريقى يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر ، وتقوم فرق المكافحة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته فى حالة رصد أى تجمعات له .



وأشار إلى أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية بإعتبارها الفترة التى يهدأ فيها الجراد ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش والقضاء عليه على الوجه الأكمل .



وأكمل إسماعيل بأن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية بمدينة أسوان ، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبو سمبل السياحية والعلاقى وجرف حسين ووادى عبادى والبرامية وأبرق وحماطة ومرسى علم والشيخ الشاذلى وأبو رماد وشلاتين .



