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أخبار العالم

تكلفتها 44 مليون دولار.. هارفي وينستين يتوصل لتسوية مبدئية مع ضحايا تحرشه

السبت 25/مايو/2019 - 04:00 ص
المنتج الأمريكي هارفي
المنتج الأمريكي هارفي وينستين
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن المنتج الأمريكي، هارفي وينستين، توصل إلى صفقة مبدئية مع ضحاياه من النساء اللاتي عملن في شركته، ممن تعرضن للتحرش الجنسي.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الصفقة المبدئية تصل قيمتها إلى 44 مليون دولار، وستكون بمثابة تعويض للضحايا المزعومين لمنتج هوليوود الشهير.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة تمت بعلم مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك الأمريكية، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين لشركة إنتاج وينستين.
وذكرت الصحيفة أن إذا تم الانتهاء من الصفقة بشكل نهائي، فستحل بذلك دعوى قضائية تتعلق بالحقوق المدنية، كان رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك بالعام الماضي، والتي تتهم المديرين التنفيذيين لشركة هارفي وينستين ومجلس إدارته بالفشل في حماية موظفيها من بيئة عمل معادية وسوء سلوك وينستسين الجنسي.

واتهمت أكثر من 75 امرأة، هارفي وينستين، بالتحرش بهن واغتصابهن، والذي كان واحدا من أقوى الرجال في هوليوود، وكان السبب الرئيس في تدشين حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي.

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