مدحت صالح يتألق في سهرة رمضانية بحضور نجوم إف إم.. صور

أحيا المطرب الكبير مدحت صالح واحدة من السهرات الرمضانية التي أطلق عليها "ليلة طربية" وذلك داخل خيمة بنادي بالقاهرة الجديدة.



قدم الفنان الكبير مدحت صالح اغاني "قلب واحد" ،"وعدي" ، "٣ سلامات" ،"تملى فى قلبى" ،"زى ما هى حبها" ،" بحلم على قدى"،" يا بنت القلب"، "ماشى فى ضلها"،" كوكب تانى"، "حبيبى يا عاشق".. وغيرها ممن تألق بها بمشاركة الفنان عمرو سليم بعزف صولو على البيانو.



كان ضمن الحضور معظم مذيعي نجوم اف إم بقيادة هالة حجازى بالإضافة الي عدد كبير من رواد المكان.