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رياضة

جماهير الأهلى تدعم قرارات الخطيب..ومغردون: الأهلى يقود ولا يقاد

السبت 25/مايو/2019 - 04:42 ص
صدى البلد
منار نور
دعم جماهير الاهلى قرارات الكابتن محمود الخطيب بشأن موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج # ادعم_قرارات_الاهلى ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من جماهير الأهلى.

‏معاك يا اهلي ومعاك يا خطيب ‎#ادعم_قرارات_الاهلي.

‏انت الاقوي ... انت صاحب الحق ... حافظ ع حقك و اتمسك بيه .. واتاكد انك مش لوحدك وكلنا بندعمك و ندعم قراراتك ... يتحرق الدوري و مش هيفرق معانا بطولة المهم هيبة وكرامة الأهلي
الاهلي يقود ولا يقاد
‎#ادعم_قرارات_الاهلي

‏الاهلي فوق الجميع
‎#ادعم_قرارات_الاهلي

‏‎#ادعم_قرارات_الاهلي
في الشدة أنا برده ضهره أنا ليه درع الأمان

‏‎#ادعم_قرارات_الاهلي
الأهلي ده حياتنا شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن أغلي الذكريات

‏‎#ادعم_قرارات_الاهلي
الاهلى يقود ولا يقاد كل الدعم

‏كلنا ندعم قرارات الأهلي..
قرارات تضمن مصلحة الجميع وتكافؤ الفرص ويجب الثبات عليها.
‎#ادعم_قرارات_الاهلي

‏انت الاقوى انت الى معاك الحق اوعى تخاف
‎#ادعم_قرارات_الاهلي

الأهلى يضرب ولا يبالي
#ادعم_قرارات_الاهلى

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جماهير الأهلى تدعم قرارات الخطيب..ومغردون: الأهلى يقود ولا يقاد

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