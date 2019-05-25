يرفع كفاءة العاملين.. قرار جديد من السعودية بشأن موسم الحج

قررت المملكة العربية السعودية تدشين شركة جديدة متخصصة في تقديم خدمة الحج وذلك بعد موسم الحج المقبل، وذلك في إطار التنظيم الجديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج وبحسب النظام الذي أعطى فترة محددة.



وقال وزير الحج السعودي، عبدالفتاح مشاط في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "النظام الجديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج سيرفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال إنشاء شركات متخصصة".



وأضاف: " النظام سيسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجالات مساندة، لدعم المنافسة وضمان تحسين الخدمات والانتقال بطبيعة العمل في مؤسسات الطوافة من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، ويسهم ذلك بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة".



وتابع الوزير السعودي: "هذه المرحلة تعتمد على ثلاثة أساسيات، هي الكفاءة المؤسسية، القدرة التنظيمية، الإدارة الفاعلة، من خلال ثلاثة عناصر هي الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والبنية التحتية".