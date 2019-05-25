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مسؤول ناسا الأعلى يستقيل بعد أسابيع من اختياره لمهمة القمر 2024

السبت 25/مايو/2019 - 07:10 ص
ناسا لعلوم الفضاء
ناسا لعلوم الفضاء
أماني إبراهيم
استقال مسؤول رفيع المستوى في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعد أسابيع من اختياره، بالتزامن مع الاستعداد لمهمة وكالة الفضاء المزمع إجراؤها إلى القمر في عام 2024.

تم تعيين مارك سير انجيلو كمساعد خاص لمدير وكالة ناسا جيم بردنشتاين في أبريل، لكنه استقال بعد أن تخلت وكالة الفضاء عن خطته لمشروع السفر إلى القمر في عام 2024 وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية.

وغادر سيرانجيلو جزئيا لأن المشرعين رفضوا اقتراح وكالة ناسا لإنشاء مديرية داخل الوكالة والتي كانت ستركز على حملة قمرية مستدامة وبعثات مستقبلية إلى المريخ.

وقال بردنشتاين في بيان "لم يتم قبول الاقتراح في هذا الوقت، لذلك سنمضي قدمًا في إطار الهيكل التنظيمي الحالي، ولدينا إدارة مهمة استكشاف الإنسان والعمليات [HEO] والتي سيتم اكتشاف التغييرات التنظيمية داخلها لضمان تعظيم الكفاءة ونجاح الهبوط الأولى للمرأة والرجل القادم على سطح القمر بحلول عام 2024.

وفي يوم الاثنين الماضي، قالت وكالة الفضاء إنها تحتاج إلى 1.6 مليار دولار إضافية للسنة المالية 2020 للالتزام بالموعد النهائي للهبوط بالبشر على سطح القمر.

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