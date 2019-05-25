المساواة بين الجميع.. فرج عامر يكشف موقف سموحة من قرارات الأهلي

قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس نادى سموحة، إن إدارة ناديه تؤيد بيان النادى الأهلى الذى صدر خلال الساعات الماضية بشأن موعد انتهاء الدورى ومصير المباريات المؤجلة .





ووصف رئيس سموحة البيان على صفحته الشخصية على الفيسبوك أنة يؤكد على عدالة المنافسة والمساواة بين الجميع.





وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قد أصدر بيان في الساعات الماضية طالب خلاله الانتهاء من مسابقة الدورى العام قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية وعدم إقامة مباريات الأسبوع الأخير إلا بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة.



