فخورة إني مصرية.. عبير فؤاد تتحدث عن عادات وتقاليد المصريين

كشفت خبيرة الأبراج عن بعض عادات وتقاليد المصريين حول زيارة القبور ايام الفراعنة وارتباط وقت الزيارة بشهور قمرية مؤكدة أنها فخورة كونها مصرية .



وكتبت عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك: كان القدماء يحتفلون بيوم الموتى في الخميس الأول من الشهور القمرية وهى رجب وشعبان بحيث ينتقلون إلى المقابر ومعهم الفطائر والفاكهة وألوان من الطعام ،يذهبون للمدافن محملين بسلات "الرحمة" ويقضون النهار بطوله شاعرين أن أرواح موتاهم تشاطرهم الوجبات وتتمتع بتنزل الرحمات والثواب بعد تقديم القربان!



وأضافت : لا يكتفي المصريون بذلك بل إنهم يذهبون للمقابر بعد صلاة العيد مباشرة بالنسبة للرجال وفي اليوم الثاني تذهب النساء، رغم أن يومي الفطر والأضحى هما يومي فرحة للمسلم، ولكن المصريون لا يحلو لهم الفرح إلا وأسلافهم يشاركونهم مناسباتهم وفرحهم تماما مثلما كان يفعل الأجداد! ومهما أفتى رجال الدين بأن ذهاب النسوة للمقابر مكروه، فالعادة مترسخة ولا تتغير (د. بثينة إبراهيم: تطور الديانة المصرية القديمة).



وأوضحت أن الاحتفال بأسبوع الطفل هو عادة مصرية قديمة، ويرمز له الأجداد بالسبع حتحورات وهن الملائكة المسئولات عن الولادة وأمور الطفل وحظه وعمره، وكان بدء ذلك عندما لا حظ القدماء سقوط الحبل السري في اليوم السابع بعد الولادة. كذلك عادة الأربعين والسنوية وعادة الندب ولطم الخدود وشق الجيوب عند موت قريب. يقول "هيرودوت" أن الحداد مناسبة عظيمة الشأن عند المصريين.. يسهبون في سرد ملامح الزهد والحزن وقت الموت. وقد نشأت مهنة المعددة في مصر، وتصور لنا لوحات الجنازات دور "إيزيس" و"نفتيس" في النواح على المتوفى على رأس الجنازة.