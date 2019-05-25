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صوروها بالفيديو.. مجهولون يطعنون ابنة شقيق زكي مبارك في بلغاريا

السبت 25/مايو/2019 - 04:26 ص
ابنة شقيق زكي مبارك
ابنة شقيق زكي مبارك بعد الحادث- العربية نت
أحمد قاسم
تعرضت ابنة شقيق زكي مبارك القتيل الفلسطيني بتركيا، والذي زعمت السلطات انتحاره شنقا، لمحاولة اغتيال من جانب مجهولين بالقرب من منزل الأسرة بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وقال زكريا مبارك، شقيق زكي، في تصريحات لقناة "العربية" إن ابنته تعرضت للطعن من جانب مجهولين بالقرب من منزله بالعاصمة البلغارية صوفيا ، حيث قام الجناة بتكميمها وتقييدها ، وطعنها في الرقبة و أنحاء متفرقة من جسدها ، ثم حقنوها بمادة غريبة، وألقوا بها في حديقة مجاورة للمنزل بعد أن صوروا الواقعة بالفيديو .

وأضاف ان الجناة قالوا لابنته أنهم سيقتلون كل أفراد الأسرة، مضيفا أنهم قالوا لها نصا: "أبلغي والدك أننا سنقتلكم جميعا".

وأكد أن ابنته ترقد الأن في المستشفى في حالة حرجة، مشيرًا الأطباء يجرون لها تحليل دم وفحوصات مختبرية لمعرفة نوع المادة الغريبة التي حقنت بها ، خشيه من أن تكون مادة سامة، تعرضها للوفاة .

وأشار إلى أن ابنته مصابة بكسر في الرقبة وجروح متفرقة، مع وجود أثار للطعن بالسكين في جسدها.

وكان جثمان القتيل الفلسطيني زكي مبارك قد وصل إلى قطاع غزة الجمعة، ودفن في دير البلح، بعد انتهاء عمليه تشريحه في مصر على يد خبراء الطب الشرعي.

وقام الأطباء الشرعيون بفحص الجثمان، وسحب عينات من بعض الأنسجة الداخلية والأعضاء، تمهيدًا لتحليلها، وبيان سبب الوفاة، وإصدار تقرير رسمي في غضون 6 أسابيع.

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