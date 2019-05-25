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أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لدينا معلومات خطيرة عن إيران

السبت 25/مايو/2019 - 05:09 ص
جون بولتون
جون بولتون
أحمد قاسم
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تلقت معلومات استخباراتية "خطيرة" و"عميقة" بشأن تهديد النظام الإيراني.

وقال بولتون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط ومحطة ضخ والعراق والسعودية من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها".

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسئولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

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