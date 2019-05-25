جورج كلوني يكشف سبب خوفه من داعش

كشف النجم العالمي، جورج كلوني، أنه يخاف على سلامته وعائلته من تلقي تهديدات من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك على خلفية استلام زوجته المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل علم الدين، لقضية مرتبطة بالتنظيم.



ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن كلوني قوله إنه يعاني من خوفٍ شديدٍ إثر هذا الأمر وبشكل يومي، مضيفًا: "من المستحيل أن نقدر أنا وزوجتي أمل على أخذ الأطفال للتنزه في حديقة سنترال بارك... هذا مستحيل اذ سيحاصرنا فورًا عدد من المصورين والمعجبين".



وتابع: "كما تستلم زوجتي حاليًا قضيّة ضدّ داعش وهذا الأمر خلق لنا العديد من المشكلات الأمنية الجديّة التي نواجهها بشكل يومي... لا نريد أن يكون أطفالنا هدفًا!".