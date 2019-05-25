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فن

متابع لـ آسر ياسين.. لو معايا فلوس هبقى اتراكتف زيك.. والنجم يرد: ممعيش

السبت 25/مايو/2019 - 04:55 ص
اسر ياسين
اسر ياسين
أحمد البهى
يحرص الفنان أسر ياسين على التفاعل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ، وكان آخرها رده على أحد المتابعين لحسابه عبر موقع التغريدات " تويتر"، الذى كتب له قائلًا : "أنا لو معايا نص فلوس آسر ياسين كنت هبقى اتراكتف زيه".

وأعاد ياسين نشر التغريدة ورد قائلا: "أنا دايما معيش فلوس.. باستثمرها لأولادي، لتنمية مهاراتي "فنون بالأخص" ومساندة مشاريع صغيرة أو إنتاج أعمال فنية ممكن تعمل فرق".

كان أسر ياسين قد وقع ضحية الفنان رامز جلال ببرنامجه "رامز في الشلال"، الأسبوع الماضي، والذي يعرض حاليًا على قناة MBC مصر.
متابع لـ آسر ياسين.. لو معايا فلوس هبقى اتراكتف زيك.. والنجم يرد: ممعيش

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