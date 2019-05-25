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اقتصاد

مصر لإدارة الأصول العقارية: نستهدف 170 مليون جنيه أرباح خلال 2020/2019

السبت 25/مايو/2019 - 04:01 ص
مصر لادارة الاصول
مصر لادارة الاصول العقارية
علياء فوزى
تستهدف شركة مصر لإدارة الاصول العقارية، التابعة للقابضة للتامين احدى شركات قطاع الاعمال العام ، تحقيق اجمالى موارد جارية بعام 2019/2020 قدره 501.3 مليون جنيه مقابل 403.0 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو يبلغ 24.4 %.

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة رئيس القابضة للتأمين الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2020/2019 بايرادات مستهدفة 463.5 مليون جنيه مقابل 366.6 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو يبلغ 26.4 %.

تستهدف شركة مصر لإدارة الاصول العقارية تحقيق صافي ارباح قدره 170.2 مليون جنيه وبحصة للمساهمين مبلغ 66.6 مليون جنيه للعام المالى2020/2019 مقابل 127.4 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبحصة للمساهمين مبلغ 42.1 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 58.3 %.

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