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أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: المحادثات مع كوريا الشمالية لا تزال ممكنة

السبت 25/مايو/2019 - 04:29 ص
ترامب وكيم
ترامب وكيم
أحمد قاسم
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم السبت، إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا تزال ممكنة على الرغم من أن بيونج يانج انتهكت القانون الدولي بعد تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الأخيرة.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أمس الجمعة، الولايات المتحدة، بمحاولة التنصل من مسؤولية فشل القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فبراير الماضي، وذلك عن طريق إثارة "قضية خارج السياق تماما".

ويعد هذا أحدث انتقاد موجه للولايات المتحدة منذ فشل القمة التي انعقدت في فيتنام، سعى خلالها كيم لتخفيف العقوبات مقابل تفكيك جزئي لبرنامج بلاده النووي.

أما ترامب فقد طالب بخارطة طريق كاملة لنزع السلاح النووي تشمل نقل قنابل إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنه ما لمتكن لدى الولايات المتحدة حسبة جديدة فلن يتسنى استئناف المحادثات النووية أبدا.

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