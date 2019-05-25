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يجب مراعاة أعمار المشاهدين.. الحسينى الكارم ينتقد بعض الأعمال الدرامية والإعلانات

السبت 25/مايو/2019 - 03:48 ص
المهندس الحسينى
المهندس الحسينى الكارم الباحث السياسي والاقتصادي
صدى البلد
انتقد المهندس الحسينى الكارم، الباحث السياسي والاقتصادي، بعض الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها في شهر رمضان والتي تضمنت عدم توفرها لمعايير الإنسانية والطبيعة الاجتماعية للشعب المصري، وتضمن بعضها مشاهد سلبية من عنف وتطرف تؤثر على الأجيال الناشئة، قائلا:«يجب مراعاة الأعمار السنية من المشاهدين والتي يتراوح أغلبها من الأطفال والشباب ومدي تقليدهم لما يحدث».

وطالب "الكارم"، فى تصريحات صحفية، المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ خطوات جادة وصارمة نحو الأعمال المخالفة ووقفها فورا، حتى لا تؤثر على المجتمع، مضيفا أن الفن هي القوة الناعمة التي يجب أن يتم التركيز عليها والعمل على إنتاج أعمال تقدم رسائل هادفة سواء في بناء المجتمعات و التحفيز على العمل والإنتاج، وبناء جسور المودة والود بين الأسر وفئات الشعب المختلف.

وأشار الباحث السياسي والاقتصادي، إلي أن القوة الناعمة هي أحد الوسائل التي يتم استخدمها في بناء المجتمعات، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل حول الاهتمام بالفن والقوة الناعمة، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على النماذج المشرفة من البطولات المقدمة من القوات المسلحة والشرطة وما يتم تقديمه من تضحيات للوطن.

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