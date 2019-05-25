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رياضة

ملخص مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 06:36 ص
محمد رشاد
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف ، مواجهة الوداد المغربي مع ضيفه فريق الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا.

و أنهى الترجى الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله الإيفوارى كوليبالى فى الدقيقة 44 من زمن اللقاء، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الوداد ليضعها فى المرمى.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ألغى الحكم المصرى جهاج جريشة هدف لفريق الوداد المغربى سجله أيوب العملود، ولكن تقنية الفيديو "الفار"، رفضت احتساب الهدف.

وفى الشوط الثانى طرد جهاد جريشة حكم المباراة إبراهيم النقاش قائد فريق الوداد فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ونجح الشيخ إبراهيم كومارا فى خطف هدف التعادل لفريق الوداد فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية قوية فشل حارس الترجى فى التصدى لها.

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