فاتن حمامة العصر.. فنانات دعمن ياسمين صبري في أولى بطولاتها

حالة من النجاح الجماهيرى حققه مسلسل حكايتى والذى تقوم ببطولته الفنان ياسمين صبرى ، فى أولى بطولاتها الدرامية، حيث تدور أحداث العمل فى إطار إجتماعى.





وشجع عدد كبير من الفنانين ياسمين صبرى في أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الصغيرة ، حيث قالت الفنانة وفاء عامر ان صبرى تستحق لقب فاتن حمامة العصر، مشيرة انها تحصل منها على التفاؤل والحب والحنان والحياة والاحترام مؤكدة أنها القادمة بقوة".





أما الفنانة نشوى مصطفى فقد عبرت عن رائيها فى ياسمين صبري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، حيث قالت : ياسمين صبرى حتكون من أهم نجمات العالم العربى، مواصفات سوبر ستار وكاريزما والكاميرا حابة ملامحها وذكية، على فكرة ممكن يكون فيه ممثلات بيمثلوا احسن منها بس هى حجزت مكان نجومية متوهجة بقالنا فترة معندناش النوعية دى.



